До и после моста Моранди: итальянские автострады в опасности

Вы бы согласились проехать по осыпающейся эстакаде? Итальянские водители проделывают это годами, не подозревая об опасности. Сегодня они более осведомлены, но до сих пор выбора у них нет.

Состояние итальянских автострад вызвало настоящий национальный скандал. Сегодня в Италии расследуются дела около двадцати значительно поврежденных автомобильных мостов. Существует также 200 нелегальных туннелей, которые не соответствуют европейским стандартам. Пересекаемая эстакадами и туннелями Лигурия в центре этого кризиса.

Полтора года назад обрушился один из таких мостов, погибли 43 человека. За последние два месяца из туннеля собрали 2,5 тонны мусора. Ехать в Лигурию — значит рисковать Лука Тернавасио основатель "Чистой автострады"

Обрушение моста Моранди в августе 2018 стало тем самым моментом, когда длинная серия инцидентов оказалась связанной воедино.

В 2016 году эстакада недалеко от Милана рухнула под тяжестью грузовика, один человек погиб;

В 2017 году рядом с Анконой обрушился мост. Погибли двое. Два последних несчастных случая произошли в Лигурии уже после обвала моста Моранди;

В результате оползня на автостраду А6 упал автомобильный мост;

В декабре прошлого года на трассе А26 недалеко от Генуи обрушился потолок тоннеля. По счастливой случайности — жертв не оказалось.

Лука Тернавасио — основатель "Чистой автострады", гражданского комитета, сторонниками которого с декабря стали более 60 000 человек. Они требуют безопасности и справедливости. Инженер-строитель Паоло Форцано первым предупредил о состоянии мостов в районе трассы Савона-Турин.

Экономия на содержании этой дороги продолжается уже несколько десятилетий. С тех пор как она была построена, ее практически не обслуживали. Мы должны доказать с помощью инженерных данных, что ситуация безопасна, есть ли у нас инфраструктура, которой мы можем доверять Паоло Форцано инженер-строитель

Под мостом Бисаньо люди живут в страхе, что похожая трагедия с мостом Моранди может произойти и тут. Мост считается "конструктивно прочным", тем не менее он подлежит трехлетней реконструкции. Некоторые из местных жителей мечтают скорее уехать отсюда.

По их словам, мост рушится на их глазах. Существует даже "коллекция" предметов, упавших с эстакады на их дома — от желобов до болтов.

Несмотря на запланированные работы, Лука настроен скептически.

Продолжающиеся расследования показали, что главный оператор автомобильных дорог, "Аутострада Пер Л'Италия", в течение многих лет врал о состоянии своей инфраструктуры, начиная с Моранди.

Начиная с дела Моранди, а следовательно, и с того, как осуществлялся контроль, мы обнаружили те же схемы фальсификации. Некоторые проверки проводились лишь частично, в других документы были в буквальном смысле фальшивыми. Это происходило как до, так и после обрушения Моранди Иван Биксио полковник финансовой полиции Италии

Следователи обнаружили, что "Аутострада Пер Л'Италия" заключила контракт с подчиненной ей компанией на проведение инспекций сети своих же автомагистралей. То есть, оператор был единственным, кто следил за собой.

Правительство заключило в общей сложности 25 льготных договоров на платные дороги. Это одна из самых сложных европейских систем. "Аутострада Пер Л'Италия" — ведущий итальянский частный оператор с более чем 3000 (тремя тысячами) километров автомобильных дорог. Он контролируется компанией Atlantia, которая принадлежит семье Бенеттон. Она, как и другие операторы, финансировали партии всех политических мастей.

Правительство не выполнило свою работу, начиная с льготных договоров, которые были подписаны годами ранее. Существует соглашение, в котором буквально говорится, что даже в случае повальной халатности или неплатежеспособности со стороны концессионера мы, то есть правительство, обязаны возместить упущенную выгоду до окончания договора. Это все равно что подписать чек на сумму около 20 миллиардов евро на имя частной компании, которая управляет общественным благом. И это контракт, который никто никогда бы не подписал Лука Тернавасио основатель "Чистой автострады"

Правительство рассматривает возможность приостановки концессии для "Аутострада Пер Л'Италия" и хочет ужесточить систему мониторинга. На данный момент создано надзорное ведомство, которое еще не функционирует и направило "суперинспектора" для проверки состояния мостов и туннелей, находящихся под угрозой.

Согласно закону, контрольная деятельность находится в ведении оператора автомагистрали. Количество техспециалистов в министерстве очень ограничено, потому что мы не должны заниматься этим конкретным видом деятельности. Эти проверки квалифицируются как "чрезвычайные" Феличе Мориско директор по надзору за концессиями для автомагистралей

Исключительна также и скорость, с которой строится новый мост в Генуе. "Аутострада Пер Л'Италия" откроет его этой весной. Оператор, похоже, действует быстро, чтобы восстановить как дороги, так и свой имидж. На Лигурийских автострадах продолжается строительство около сотни объектов, и объявлен инвестиционный план, который почти утроился на ближайшие четыре года.

Работа над туннелями началась месяц назад.

По нашим оценкам, через три, четыре, пять месяцев мы обследуем все туннели. И те, что были построены между 1930 и 1979 годами, не обладающие гидроизоляцией, и те, что были построены с 1980 по сегодняшний день, водонепроницаемые, но не имеющие системы дренажа воды Алессандро Дамиани техдиректор "Ломбарди Инжениринг"

Несмотря на то, что дорожные работы продолжаются, те, кого судьба автострад действительно волнует – смотрят на них с опаской. Они боятся, что мошеннические сделки и смертельные несчастные случаи могут все еще ждать их впереди.