Монгольского президента поместили на карантин из-за коронавируса

Монгольского президента Халтмаагийна Баттулгу поместили на двухнедельный карантин после однодневного визита в Пекин, сообщило в пятницу агентство Монцамэ.

Вернувшись в Улан-Батор 27 февраля, монгольский лидер и сопровождавшие его чиновники сдали анализы и прошли специальные тесты на наличие вируса прямо в международном аэропорту Чингисхана. Затем они были отправлены в специализированные медицинские учреждения, где проведут 14 дней в изоляции.

Халтмаагийн Баттулга посетил Китай для "сохранения частоты взаимных визитов на высшем и высоком уровнях", в знак поддержки китайского народа и укрепления взаимного доверия между двумя странами. В Пекине он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайской Ухани. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,7 тыс., выздоровели около 36,1 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 78,8 тыс.