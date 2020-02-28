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Греция

Турция пустит мигрантов в Европу

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 Кнарик Хачатрян
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Турция пустит мигрантов в Европу
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Греция усиливает охрану своих морских и сухопутных границ после заявления турецких властей о том, что они в течение 72 часов прекратят сдерживать поток нелегальных мигрантов и сирийских беженцев, стремящихся попасть в Европу.

Это нарушает соглашение между Анкарой и Брюсселем от 2016 года о приёме нелегальных мигрантов, но о его аннулировании речь пока не идёт. Аналитики говорят, что таким образом Турция пытается вынудить Европу вмешаться в ситуацию вокруг сирийского Идлиба.

"Эта сделка пока остаётся в силе, - заявил в пятницу представитель Еврокомиссии Петер Стано. - И мы ожидаем, что Турция выполнит вытекающие из неё обязательства. Турецкие власти подтвердили, что нет никаких изменений в официальной политике, никаких изменений в официальной позиции, и мы ожидаем, что так будет и впредь: Анкара будет продолжать выполнять обязательства, вытекающие из соглашения ЕС-Турция".

Идлиб - последний оплот противников сирийского президента Башара Асада. Там собрались отряды вооружённой оппозиции, джихадисты, вооружаемые и поддерживаемые Турцией, а также беженцы из других районов Сирии. Анкара утверждает, что в случае взятия города и его окрестностей правительственными войсками, 3,5 млн человек хлынут к турецким границам.

В турецкой провинции Эдирне мигранты - не только сирийцы, но также иранцы, иракцы и марокканцы - уже направляются к сухопутным границам с Болгарией и Грецией, а в провинции Измир готовят резиновые лодки.

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