Париж: пожар на Лионском вокзале

Лионский вокзал на юго-востоке Парижа был частично эвакуирован в пятницу из-за пожара.

Impressionnant incendie - Gare de Lyon à #Parispic.twitter.com/uaqutBhtYv — Marie Normand (@normandmarie) February 28, 2020

Пламя вспыхнуло во второй половине дня на прилегающем к вокзалу бульваре Берси. Демонстранты, выступавшие против конголезского певца Фалли Ипупы, чей концерт должен был состояться в находящемся в этой районе комплексе Accor Hotel Arena, стали поджигать мусорные баки и припаркованные автомобили, когда полиция попыталась их остановить.

Comportement scandaleux des manifestants qui empêchent les @PompiersParis d’accéder à l'incendie. https://t.co/zMYNv04Ykt — Préfecture de Police (@prefpolice) February 28, 2020

Протестующие считали неприемлемым то, что Фалли Ипупа, поддерживавший экс-президента Демократической республики Конго Жозефа Кабилу и его преемника Феликса Чисекеди, может выступать во Франции. Они обвиняли бывшего и нынешнего глав государства в авторитарном правлении и гибели людей. Им противостояли сторонники певца.

Ранее власти французской столицы, опасаясь беспорядков, проведение демонстрации запретили.

Работа станций метро Гар-де-Лион и Берси была приостановлена. Поезда столичной подземки и пригородные электрички на ней не останавливались. Парижские пожарные потушили огонь в пятницу вечером.

Je condamne les dégradations et violences commises dans le secteur de la gare de Lyon par des individus qui ont bravé l’interdiction de manifester.

Soutien aux @PompiersParis et aux forces de la @prefpolice engagées pour rétablir l’ordre et interpeller les fauteurs de trouble. — Christophe Castaner (@CCastaner) February 28, 2020

Столичная префектура и глава МВД Франции осудили действия манифестантов. Более 37 человек были задержаны и более 50 оштрафованы.

Концерт состоялся.