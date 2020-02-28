Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Франция

Париж: пожар на Лионском вокзале

Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Париж: пожар на Лионском вокзале
Авторское право
أ ب
Размер текста Aa Aa

Лионский вокзал на юго-востоке Парижа был частично эвакуирован в пятницу из-за пожара.

Пламя вспыхнуло во второй половине дня на прилегающем к вокзалу бульваре Берси. Демонстранты, выступавшие против конголезского певца Фалли Ипупы, чей концерт должен был состояться в находящемся в этой районе комплексе Accor Hotel Arena, стали поджигать мусорные баки и припаркованные автомобили, когда полиция попыталась их остановить.

Протестующие считали неприемлемым то, что Фалли Ипупа, поддерживавший экс-президента Демократической республики Конго Жозефа Кабилу и его преемника Феликса Чисекеди, может выступать во Франции. Они обвиняли бывшего и нынешнего глав государства в авторитарном правлении и гибели людей. Им противостояли сторонники певца.

Ранее власти французской столицы, опасаясь беспорядков, проведение демонстрации запретили.

Работа станций метро Гар-де-Лион и Берси была приостановлена. Поезда столичной подземки и пригородные электрички на ней не останавливались. Парижские пожарные потушили огонь в пятницу вечером.

Столичная префектура и глава МВД Франции осудили действия манифестантов. Более 37 человек были задержаны и более 50 оштрафованы.

Концерт состоялся.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.