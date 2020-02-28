COVID-19 - на всех континентах, кроме Антарктиды

Случаи заражения или вспышки инфекции коронавируса зарегистрированы на всех континентах, кроме Антарктиды.

Утром в пятницу пришло сообщение, что в Новой Зеландии диагностирован первый пациент с COVID-19.

В ЕС наиболее сложная ситуация остается в Италии, там заражены свыше 650 человек, 56 находятся в тяжелом состоянии, 17 пациентов умерли.

Эммануэль Макрон, побывавший в больнице Питье-Сальпетриер, что страна находится на пороге эпидемии, и если сейчас во Франции наблюдается первый уровень распространения инфекции, то следует готовиться ко второму и третьему.

Примерно о том же говорил и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус: "Каждое государство должно понимать, что и у них появится первый пациент с COVID-19. И что дальше заражение коронавирусом будет распространяться. Насколько быстро? Какие меры будут приняты? Имеются ли у минздрава возможности, чтобы очаги предполагаемой эпидемии держать под контролем? На эти вопросы нужно отвечать прямо, не думая, что все обойдется, пройдет само и не надеясь на авось. Потому что это может стать фатальной ошибкой".

За последние сутки в 24 регионах Китая не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Однако число инфицированных остается очень высоким - свыше 78 тысяч человек, за последние 24 часа было зафиксировано 44 летальных исхода.