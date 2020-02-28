Коронавирус: ситуация в Европе

Новый коронавирус зафиксирован уже в 24 странах Европы. Правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек. Таким образом не состоится ежегодный международный автосалон, выставка изобретений и салон высокой часовой моды.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ни одна страна не застрахована от появления коронавируса на своей территории.

Технический директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Мария ван Керкхове заявила:

"Я только что вернулась из Китая, где провела две недели. И мир должен получать информацию об опыте работников здравоохранения Китая. Необходимо обмениваться знаниями, чтобы защититься от инфекции и чтобы инфицированные люди могли получить самое эффективное лечение".

На Тенерифе 130 туристов, которые были помещены в карантин, смогли покинуть гостиницу. Госпитализированы четыре человека, у которых было выявлено заражение коронавирусом. Еще около 600 человек пока вынуждены оставаться в отеле.

А минздрав Японии сообщил, что скончался гражданин Великобритании, инфицированный на круизном судне Diamond Princess.

Между тем инфекция добралась и до республики Беларусь: заражение коронавирусом было выявлено у студента из Ирана, которые прилетел в Минск из Баку. Госпитализирован все находившиеся с ним в контакте люди.

На этом фоне министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, европейские страны должны принять все необходимые меры для защиты предприятий от последствий распространения коронавируса.