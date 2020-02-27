Оппозиция заявляет о реванше

Сирийская оппозиция заявляет, что взяла под контроль стратегически важный город Серакиб — в 15 км от Идлиба, на перекрёстке важнейших магистралей М4 и М5. В начале февраля этот населённый пункт перешёл в руки правительственных войск.

Дамаск при воздушной поддержке России уже несколько месяцев ведёт наступление в районе Идлиба — последнем регионе Сирии, который остаётся под контролем повстанцев и исламистов. Это привело к эпизодическим столкновениям с турецкими военными, чьи наблюдательные пункты находятся на границе идлибской зоны деэскалации.

Оппозиция и западные страны обвиняют Москву и Дамаск в ударах по гражданским объектам, Анкара требует отвести солдат и технику за границу зоны, подчёркивая, что план полномасштабного военного вмешательства уже готов.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Мы ни на шаг не отступим в Идлибе, мы вытесним режим за определённые нами границы и сделаем всё для возвращения людей в свои дома".

В Дамаске утверждают, что вынуждены были начать наступление из-за постоянных вылазок боевиков. Москва заявляет, что старается всеми силами не допустить полномасштабного конфликта между своим союзником и Анкарой.

Леонид Слуцкий, председатель комитета госдумы по международным делам:

"У нас с Анкарой есть обоюдные претензии. Мы считаем, что правомочны наши претензии. Однако сейчас важно, чтобы мы с Анкарой не упустили контакт, не допустили скатывания ситуации в Идлибе на уровень, не дай бог, военного противостояния с участием России с одной стороны и Турции с другой".

Огромное беспокойство Анкары вызывает непрекращающийся поток беженцев из зоны боевых действий. По словам Эрдогана, на турецкой территории уже находятся почти 4 миллиона человек, и ещё около миллиона сейчас находятся на границе.