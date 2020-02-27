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Сирия

Авиаудар по турецкому конвою в Сирии: более 20 убитых

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 Андрей Позняков
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Бомбардировка города Серакиб в сирийской провинции Идлиб
Бомбардировка города Серакиб в сирийской провинции Идлиб   -  
Авторское право
AP Photo/Ghaith Alsayed - Ghaith Alsayed
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Более 20 турецких военнослужащих погибли в результате авиаударов в Сирии. Такие данные привёл губернатор провинции Хатай на юге Турции Рахми До ган. Ответственность за бомбардировки он возложил на сирийскую правительственную армию, хотя турецкие издания ранее сообщали о авианалёте ВКС России. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в этих условиях созвал экстренное заседание национального совета безопасности.

Ситуация обострилась на фоне переговоров между Россией и Турцией о снижении напряжённости на севере Сирии. В четверг в Анкаре очередная встреча представителей двух стран завершилась без объявления результатов. В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии обвиняют турецкую сторону в поддержке террористов, хотя подчеркивают, что продолжаются совместное патрулирование зоны конфликта.

Тем временем, как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, Анкара приняла решение больше не задерживать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу. Ранее Эрдоган грозился открыть границу, если Турция не получит адекватную помощь других стран в организации размещения вынужденных переселенцев.

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