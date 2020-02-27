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Швейцария

Эхо войны в нейтральной стране

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 Павел Барсуков
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Эхо войны в нейтральной стране
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CHSSR
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Эхо войны, в которой Швейцария не участвовала, может лишить крова 170 человек. Власти Конфедерации рассматривают возможность на десять лет "закрыть" деревню Митхольц, рядом с которой расположен старый склад боеприпасов — 3500 тонн оружия и взрывчатки эпохи Второй мировой.

В 1947 году там прогремел мощный взрыв, который унёс жизни 9 человек. С тех пор склад забросили, замуровав штольни. Но два года назад исследование показало, что опасность весьма реальна.

Ганспетер Эллиг, руководитель проекта:

"Мы до сих очень мало знаем об этом складе — как расположены боеприпасы, в каком они состоянии и что может произойти, когда мы начнём работать с ними".

Пока нет чёткого плана, что именно делать с арсеналом, который фактически превратился в свалку: или просто завалить штольни ещё бо́льшим количеством камней, земли и бетона, оставив "подарок" потомкам, или разбирать боеприпасы с риском для жизни сапёров и опасностью разрушения домов и важных железных дорог. Одна только подготовка к подобной операции может занять десятилетие и будет стоить не менее миллиарда евро.

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