Выборы в Словакии: действующие лица и прогнозы

Словакия готовится к парламентским выборам, которые состоятся 29 февраля. Правящая партия "Курс -социальная демократия", полагают наблюдатели, может их проиграть, в то время как ультраправые в состоянии стать третьей или даже второй политической силой в республике. По прогнозам, ни одна из партий не получит в законодательном органе большинства, а значит участникам выборов придется вести непростые переговоры о формировании правительства.

Согласно последним опросам общественного мнения, социал-демократы уступили лидерство Партии ОЛНЛ - "Обычные люди и независимые личности". На третьем месте ультраправая "Народная партия - Наша Словакия". За ней следует коалиция оппозиционных партий "Прогрессивная Словакия" и "Вместе".

У партии "Мост", выступающей за межэтнический диалог между венграми и словаками, практически нет шансов попасть в парламент. А вот "Народная партия - Наша Словакия" последнее время набирает политический вес.

По словам политолога Ольги Дьярфашовой, еще четыре года назад ультраправые были популярны в основном в молодежной среде. Однако настроения избирателей значительно изменились после убийства журналиста Яна Куцяка и череды коррупционных скандалов.

Ольга Дьярфашова, политолог: "К ультраправым развернулись не только социально незащищенные словаки и люди испытывающие экономические трудности, но и вполне преуспевающие граждане. Успеху партии способствовало недовольство словаков представителями правящей политической элитой".

В центре внимания избирателей не только вопросы, касающиеся борьбы с коррупцией и миграции. Говорят жители Братиславы:

"Я по всей вероятности буду голосовать за тех, кто способен улучшить в нашей стране системы образования и здравоохранения".

"Я студентка . Учусь в университете. Поэтому для меня самые важные темы связаны с образованием. Беспокоят так же коррупция и экстремизм. Когда я буду голосовать, я задамся вопросом, кто будет бороться с этими проблемами, и кто нам предоставит лучшее образование".

Беатрикс Ашбот, Euronews: "В истории независимой Словакии эти парламентские выборы будут восьмыми по счету. Право голоса имеют свыше четырех миллионов граждан страны. Главная интрига выборов заключается в том, удастся ли ультраправым прийти к финишной прямой вторыми, или же либеральные партии и гражданское общество смогут мотивировать своих избирателей проголосовать против них".