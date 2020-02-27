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Россия

Несколько выстрелов в спину

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 Андрей Позняков
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Акция памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2020
Акция памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2020   -  
Авторское право
AP Photo/Pavel Golovkin - Pavel Golovkin
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В России и других странах вспоминают политика Бориса Немцова, застреленного пять лет назад у стен Кремля в центре Москвы. Сотни людей в четверг вечером собрались у мемориала, который на Большом Москворецком мосту поддерживают волонтёры. Акция на месте убийства бывшего вице-премьера России началась с минуты молчания.

По делу об убийстве Бориса Немцова осуждены пять человек. По версии следствия, они застрелили известного оппозиционного политика за вознаграждение. Организаторы и заказчики до сих пор не названы. Соратники Немцова обвиняли в причастности к убийству главу Чечни Рамзана Кадырова, а президента Владимира Путина требовали допросить как свидетеля. Кадыров заявления о его причастности к гибели Немцова называл «чушью».

В пятую годовщину убийства Немцова Евросоюз призвал провести полноценное и прозрачное расследование и привлечь к ответственности всех виновных. «ЕС не забывает жестокое убийство Бориса Немцова. Для многих он остаётся источником вдохновения во времена, когда гражданское общество и независимые СМИ в России испытывают всё большие притеснения, а свободу подавляют ограничениями.

В Праге в память о Борисе Немцове назвали в честь него площадь, у которой расположено российское посольство. В церемонии приняла участие дочь политика Жанна Немцова. Аллею рядом с диппредставительством посвятили убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. Мэр Праги Зденек Гржиб подчеркнул, что они оба боролись за демократию и достойны памяти. Решение городского совета он назвал «жестом поддержки российской оппозиции».

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Видеомонтаж • Андрей Позняков

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