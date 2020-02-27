В Праге появилась площадь Бориса Немцова

Площадь имени Бориса Немцова и аллея Анны Политковской появились в четверг в Праге. В честь Немцова была переименована Площадь под каштанами, на которой расположено здание посольства РФ в Чехии; аллея Политковской расположена в парке "Стромовка", к которому примыкает диппредставительство.

В церемонии приняли участие мэр Праги Зденек Грижб и дочь убитого российского оппозиционера Жанна. "Любой человек, который работает за этими стенами, который в оппозиции, который дежурит на мосту, все люди хотят жить в гуманном обществе, а в России все понимают, что это может обернуться против них", - заявила она.

Инициатива мэра Праги Зденек Грижба вызвала критику президента Чехии Милоша Земана, пресс-секретарь которого назвал решение "однозначно политическим шагом". В Кремле власти Праги призвали также чтить память советских солдат, освободивших Восточную Европу от фашистов.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд в июле 2017-го приговорил пятерых исполнителей преступления к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. В представленном в Вене на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 20 февраля докладе о расследовании убийства Немцова отражены многочисленные проблемы, недостатки, недочеты и ограничения, связанные со следствием и судом.