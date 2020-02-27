Минск: "мирный процесс пробуксовывает"

Мирный процесс на востоке Украины, активизировавшийся в конце прошлого года, вновь начал пробуксовывать: с такими заявлениями выступили участники новой встречи контактной группы в Минске. Стороны фактически вернулись к старым претензиям.

Так, Киев настаивает на том, чтобы вести переговоры по всем темам не с представителями сепаратистов, а непосредственно с Москвой.

Богдан Бондарь, представитель Украины в подгруппе по безопасности:

"Российская сторона никогда не признает, что она является агрессором, что она поставляет оружие, боеприпасы, что она оплачивает все эти действия. А с представителями "отдельных районов" мы не общаемся и не ведём переговоров".

Большим успехом и надеждой на нормализацию отношений называли обмен пленными, который состоялся в конце декабря. На прошлой неделе в украинском МИДе заявили, что новый такой обмен может состояться до "нормандского" саммита. Эту встречу планируется провести примерно в апреле. Однако точные сроки до сих пор не определены.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только тогда, когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем договорились в Париже, включая и нормализацию "на земле", разминирование, политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера"» и с закреплением всех аспектов особого статуса Донбасса на постоянной основе в законодательстве Украины".

Сама ситуация в Донбассе резко накалилась. 18-го февраля в районе Луганска произошёл крупный бой с применением, в том числе, тяжёлого вооружения, запрещённого Минскими соглашениями. Обе стороны обвинили друг друга в провокации. Наблюдатели назвали произошедшее самым серьёзным обострением за последние годы.