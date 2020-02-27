Мекку и Медину закрыли для паломников из-за коронавируса

На фоне новостей о распространении коронавируса Саудовская Аравия закрыла доступ иностранных паломников в святые для мусульман города — Мекку и Медину. Кроме того в королевство запрещён въезд по туристическим визам для граждан стран, в которых были выявлены случаи заражения новой инфекцией. Во Всемирной организации здравоохранения выразили надежду, что эти меры позволят Саудовской Аравии усилить контроль за эпидемической ситуацией в стране.

Наиболее тревожные новости о распространении коронавируса на Ближнем Востоке поступают из Ирана. Исламская республика занимает второе после Китая место по числу жертв этого заболевания. Там умерли 26 человек.

Тем временем всё больше стран сообщает об обнаружении смертельно опасной инфекции. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил о решающем моменте в борьбе с эпидемией и призвал власти всех стран мира не медлить с принятием мер против распространения болезни:

«Ни одна страна не должна думать, что она избежит случаев заражения коронавирусом. Это фатальная ошибка, в буквальном смысле слова. Вирус не признаёт границы. Для него не существует расовых и этнических различий. Ему не важна разница в объёмах ВВП или развитости государств».

В Японии, где от коронавируса умерли восемь человек, правительство постановило закрыть все школы до конца марта. Премьер-министр Синдзо Абэ назвал своим приоритетом защиту здоровья и безопасности детей, а также предотвращение полномасштабной эпидемии. В Стране восходящего солнца подтверждено более 900 случаев заражение, большинство заболевших — пассажиры помещённого на карантин круизного лайнера Diamond Princess.