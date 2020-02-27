Проблема со счётом: в Италии завысили число зараженных

В европейских странах готовятся к возможной эпидемии заболевания, вызванного новым типом коронавируса. Тема - в центре внимания франко-итальянского саммита с участием президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джузеппе Конте. Ситуация на данный момент выглядит неопределенной. Речь идет о том, что до сих пор не ясно с какой скоростью вирус распространяется в Старом Свете. Эксперт ВОЗ при итальянском правительстве говорит, что на Апеннинах, ошибочно завысили число инфицированных. В список заразившихся чиновники включали всех пациентов с положительным результатом при первом тестировании, не дожидаясь подтверждения от Национального института здравоохранения.

Уолтер Риккарди, советник минздрава Италии от ВОЗ : "В следующие несколько дней вспышка произойдет и в других странах. Но там очень тщательно ведут подсчет. Германия провела порядка тысячи тестов на наличие вируса, в то время как мы сделали более десяти тысяч. Во Франции, по сравнению с ФРГ, анализов сделано и того меньше. Там говорят исключительно об уже перепроверенных данных , а не когда есть лишь подозрения, а результаты тестов (повторных) еще не готовы".

В Париже в тот же день глава французского кабинета Эдуар Филипп и министр здравоохранения Оливье Веран встретились с лидерами политических партий. Тема все та же - риск эпидемии. В стране подтверждены 18 случаев инфицирования коронавирусом. Два человека умерли. Закрывать границу с Италией власти не планируют и призывают адекватно относится к проблеме.

Эдуар Филипп, премьер-министр Франции: "Сегодня лучший способ защитить себя, безусловно, не мчаться в аптеку за маской. Более того, делать это настоятельно не рекомендуется. Это, как в случае с нехваткой бензина. Подобная модель поведения несет в себе риск получить дефицит товара как раз в то время, когда население будет действительно в нем нуждаться".

В Испании, где выявлено 17 инфицированных, в отеле на Тенерифе остаются изолированными сотни постояльцев. 130 смогут в скором времени покинуть гостиницу: это те люди, у которых не было контакта с отдыхающими - носителями коронавируса.

Туристка из Соединенного Королевства: "Я ничего не могу поделать. Нужно просто принять ситуацию. Конечно, я расстроена. Я здесь одна с двумя маленькими детьми. Но они невероятно терпеливы и все понимают. Сотрудники отеля потрясающие люди. В первую ночь всего четырнадцать работников гостиницы пытались обслужить около тысячи гостей."

В Швеции подтверждены два случая заражения коронавирусом. В университетских клиниках говорят, что отделения хорошо подготовлены к принятию инфицированных больных. Вместе с тем отмечается, что больницам возможно понадобится больше защитных средств для медиков. Не исключается и вариант дополнительного найма медработников.