37 тыс. бутылок водки за раз

Тридцать семь тысяч бутылок водки уничтожены в городе Винники на западе Украины. Министр юстиции Денис Малюська назвал это крупнейшей публичной утилизацией алкогольных напитков в истории страны. По его словам, так власти заботятся о потребителях. «Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого “самопала” на прилавки магазинов», — отметил министр:

_«Многие торговые марки подделаны и, честно говоря, очень трудно определить, что там за жидкость внутри, но совершенно очевидно, что употребление продукции, которая содержится в этих бутылках, не рекомендуется».

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Как отмечают в министерстве юстиции, 14 млн. тонн конфискованных алкогольных напитков разлили в большие баки и отправили на предприятие, которое занимается очисткой сточных вод. Все этапы снимали на видео для подтверждения факта утилизации.