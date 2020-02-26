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Россия

Конституцию России выносят на голосование 22 апреля

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 Андрей Позняков
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Конституцию России выносят на голосование 22 апреля
Авторское право
Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
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Российские власти могут провести опрос об изменении Конституции 22 апреля. Такую дату согласовал президент Владимир Путин. Время проведения голосования собираются определить в законе, где будет указано также, что этот день становится выходным, — рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

Положение о «всероссийском голосовании» включено в виде дополнительной статьи к президентскому проекту поправок к основному закону страны. В опубликованной версии документа не уточняется, какую силу будет иметь эта процедура. Сейчас инициатива готовится ко второму чтению в Госдуме, а к апрелю может быть рассмотрена и Советом Федерации.

Формально это не референдум. Тем не менее Путин говорил, что если большинство граждан не поддержит изменение Конституции, то он может не подписать законопроект о поправках и о всероссийском голосовании. Будет ли порядок и статус этого события прописан в другом федеральном законе или гражданам предложат оценить уже принятый документ, президент не уточнил.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок сенатор Андрей Клишас объяснял в интервью «Коммерсанту», что к моменту опроса документ должен уже быть подписан главой государства, а после всероссийского голосования Путин должен будет издать «специальный акт, которым поправки будут включены в текст Конституции».

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