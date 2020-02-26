Прощание с "последним фараоном"

В Каире простились с экс-президентом Египта Хосни Мубараком. 4 мая ему исполнилось бы 92 года. Политика называли "последним фараоном Египта": он установил рекорд, пробыв у власти чуть меньше 30 лет.
После поминальной молитвы гроб, завёрнутый в египетский флаг, положили на лафет. За ним несли награды главы государства: Мубарак, начинавший карьеру как военный лётчик, дослужился до звания Маршала авиации, был удостоен шести боевых наград и множества гражданских знаков отличия.
Похоронят бывшего президента в фамильном склепе на востоке Каира.
Другие No Comment
Прощай, "Патрик"! Во Франции провожают поезд на пенсию
Роботы против коронавируса
Фестиваль "Сагаалган": лунный Новый год на озере Байкал
Демонстрации в Индии против визита Трампа
В Японии умер старейший мужчина на Земле
Беспорядки в Нью-Дели из-за закона о гражданстве
Коронавирус: жители Генуи опустошили супермаркеты
Соревнования школ самбы на карнавале в Рио-де-Жанейро
"Розовый понедельник" на карнавале в Кёльне
Ирак. Протесты и столкновения
Обеспокоенные итальянцы осаждают супермаркеты
"Анти-карнавал" в грязи
Жирный четверг в Венеции
Медведь в Калифорнии и корова в Париже