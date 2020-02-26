Прощание с "последним фараоном"

В Каире простились с экс-президентом Египта Хосни Мубараком. 4 мая ему исполнилось бы 92 года. Политика называли "последним фараоном Египта": он установил рекорд, пробыв у власти чуть меньше 30 лет.

После поминальной молитвы гроб, завёрнутый в египетский флаг, положили на лафет. За ним несли награды главы государства: Мубарак, начинавший карьеру как военный лётчик, дослужился до звания Маршала авиации, был удостоен шести боевых наград и множества гражданских знаков отличия.

Похоронят бывшего президента в фамильном склепе на востоке Каира.