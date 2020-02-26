В Нью-Дели запрещены массовые собрания

Число жертв беспорядков в столице Индии достигло 20 человек. Третий день там не прекращаются столкновения и стычки. Группы радикально настроенной молодёжи высказывают таким образом недовольство поправками к закону о гражданстве страны. Накануне эти дополнения вступили в силу. Во вторник в столице введён запрет на массовые собрания. К спокойствию призвал манифестантов премьер-министр страны. В Нью-Дели размещены крупные силы полиции,

Поправки предусматривают упрощённое предоставление гражданства жителям нескольких соседних с Индией стран, если будет признано, что на родине они подвергаются преследованиям на почве религии. При этом мусульмане в этот список не включены. Это дало повод индийским мусульманам заявить о дискриминации и нарушении конституции. Беспорядки на этой почве вспыхивали за последние месяцы неоднократно.

Столкновения не прекращались и на фоне визита президента США Дональда Трампа. Но, как отмечается, они не помешали переговорам на высшем уровне.