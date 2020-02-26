COVID-19 пошёл по миру

В Китае, где началась эпидемия COVID-19, коронавирус отныне распространяется медленнее, чем за его пределами. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Всемирной организацией здравоохранения.

В среду стало известно о 52 новых летальных случаях, но это самое низкое число умерших от короновируса в Китае за последние недели. Зарегистрировано 406 случаев заражения, 401 из которых – в эпицентре эпидемии, провинции Хубэй. Всего от нового вируса в КНР скончались 2715 человек.

Одна из стран, где коронавирус распространяется теперь наиболее быстро, – Иран. Здесь подтверждены 139 случаев заражения, 19 человек скончались. Высокий процент умерших среди заразившихся порождает подозрения, что реальное число заражённых в Иране может быть выше, чем приводится в официальных данных. Министерство здравоохранения рекомендует иранцам воздерживаться от поездок по стране без крайней необходимости, особенно в провинции Гилян и Кум, где количество заражённых особенно велико. В среду коронавирус из Ирана перекинулся в соседний Пакистан: два случая заражения были зафиксированы в Карачи, столице провинции Синд.

Коронавирус добрался также до Африки и Южной Америки: в Алжир и Бразилию его завезли люди, побывавшие в Италии.