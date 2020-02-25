Бесславный конец Харви Вайнштейна

От агрессивного домогательства до сексуального насилия, которые в итоге привели к вердикту жюри присяжных в суде Манхэттена: на протяжении двух с половиной лет мир наблюдал за тем, как звезда едва ли не самого могущественного киномагната Харви Вайнштейна сходила с орбиты.

Те, кто первыми заговорили о том, что происходило за плотно закрытыми дверями отельных сьютов и фешенебельных апартаментов, заявляют, что известие о виновности Вайнштейна означает для них новый старт.

Актриса и продюсер Луизетт Гейсс выступала на судебном процессе как свидетель обвинения: "Мне сейчас гораздо спокойнее. Ну и я чувствую гордость за то, что мы сделали. Мы сделали это. В итоге мы сумели довести дело до конца".

Защита, представлявшая интересы Вайнштейна в суде, заявила, что подает апелляцию на вынесенный вердикт.

Адвокат, представлявшая интересы истиц,полагает, что эра безнаказанности людей уровня Вайнштейна в США подошла к концу.

Вот что Глория Олред заявила прессе, комментируя вердикт присяжных: "Время истекло, время тех, кто считал, что женщин можно заставить замолчать, истекло. Женщины показали и доказали, что больше не будут мириться с существующей ситуацией".

Окружной прокурор Сайрус Вэнс заявил, что те, кто нашел в себе мужество подать иск и рассказать о случившемся с ними, изменили "ход истории в борьбе за искоренение сексуального насилия".

Он продолжил: "Даже если прошло время, даже если у нас нет на руках биологических подтверждений изнасилования, даже если все произошло давно, сегодня в США подобное будет рассматриваться как изнасилование или как сексуального насилие".

Процесс в Нью-Йорке был первой частью саги о грехопадении Харви Вайнштейна, через несколько месяцев в Лос-Анджелесе открывается заседание суда, где он обвиняется несколькими истицами в схожих деяниях.