Богатейшие люди планеты потеряли за сутки почти $140 млрд.

Богатейшие люди планеты потеряли за сутки 139 миллиардов долларов из-за опасений, что распространение коронавируса может ударить по экономике. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Так, два самых богатых человека по версии Forbes, генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились по 4,8 миллиарда.

Состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги снизилось на $4 млрд, главы Facebook Марка Цукерберга — на $3,48 млрд, а одного из основателей Google Ларри Пейджа — на $2,7 млрд.

По оценкам Bloomberg, из российских миллиардеров за последние сутки больше всех потерял президент "Лукойла" Вагит Алекперов — $1,2 млрд. Следом идут глава "Новатэка" Леонид Михельсон ($692 млн) и вице-президент "Лукойла" Леонид Федун ($508 млн).

Число людей, заразившихся коронавирусом, в Китае и за пределами достигло отметки в 80 тысяч человек. Еще несколько недель назад Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба, а в понедельник призвала готовиться к возможной пандемии.

В последние дни резкий рост числа заболевших был зарегистрирован в Италии - коронавирусом в этой стране заразились уже более 200 человек, семеро умерли.