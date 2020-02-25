Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

В Москве скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Об этом сообщило Минобороны.

"25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", — говорится в заявлении ведомства.

Язов родился в 1924 году в Омской области. В 17 лет, вскоре после начала Великой Отечественной войны, вступил в Красную армию. На фронт попал год спустя. Дважды был ранен.

В 1962, во время Карибского кризиса, Язова тайно перебросили на Кубу. В случае необходимости он должен был помочь отразить вторжение США на остров.

С 1987 по 1991 годы занимал пост министра обороны. В 1990 Язову было присвоено звание маршала Советского Союза.

В дни августовского путча был одним из членов ГКЧП, именно по его приказу в Москву были введены танки. После этого Язова отправили в отставку и задержали. На свободу он вышел два года спустя вместе с несколькими другими членами ГКЧП.