Опубликован список номинантов на премию World Press Photo

Организаторы престижного конкурса World Press Photo опубликовали список номинантов на лучшую фотографию 2019 года.

Родственница оплакивает погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии, Мулугета Айене (Mulugeta Ayene)

10 марта 2019 самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании "Эфиопские авиалинии" пропал с радаров авиадиспетчеров и упал в поле недалеко от аэропорта Аддис-Абебы. В результате аварии погибли 157 человек.

Удар об землю был настолько сильным, что двигатели самолета образовали воронки глубиной 10 метров, а погибших было практически невозможно опознать. После крушения самолета "Эфиопские авиалинии" временно приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. О временном прекращении полетов лайнера сообщили во многих странах мира.

Родственница жертвы авиакатастрофы "Эфиопских авиалиний" посыпает лицо землей. 14 марта 2019. Mulugeta Ayene/ Associated Press

Столкновение с полицией во время антиправительственной демонстрации, Фарука Батиш (Farouk Batiche)

В Алжире с февраля прошлого года продолжаются массовые антиправительственные демонстрации. Первоначально участники акций требовали отставки Абдельазиза Бутефлики, 81-летнего ветерана борьбы за независимость Алжира, заявившего о намерении баллотироваться на пятый президентский срок.

Протесты продолжились после отставки Бутефлики в апреле. Манифестанты считают, что новое правительство и президент тесно связанны с администрацией Бутефлики, и требуют их отставки.

Антиправительственная демонстрация в Алжире, вызванная намерением Абдельазиза Бутефлики выдвигаться на пятый президентский срок.. 21 мая 2019 Farouk Batiche, Algeria, Deutsche Presse-Agentur

Прямой голос, Ясуеси Чиба (Yasuyoshi Chiba)

В декабре 2018 на востоке Судана начались акции протеста, вызванные, по сообщениям, увеличением цены на хлеб в три раза. Недовольство распространилось по всей стране. К апрелю 2019 года протестующие устроили сидячую забастовку в Хартуме с требованиями положить конец 30-летнему правлению диктатора Омара аль-Башира.

В результате военного переворота 11 апреля аль-Башира сместили с поста, было сформировано переходное военное правительство. Акции протеста продолжились с призывами передать власть гражданским группам. 3 июня правительственные силы открыли огонь по безоружным демонстрантам. Были убиты десятки человек.

Три дня спустя Африканский союз приостановил членство Судана. Власти страны попытались подавить протесты при помощи отключения электричества и интернета, но им этого не удалось. 17 августа протестующие подписали соглашение о разделении власти с военными.

Молодой человек, освещенный мобильными телефонами, читает стихотворение во время протестов в Хартуме, Судан, 19 июня 2019. Yasuyoshi Chiba/ Agence France-Presse

Пробуждение, Томек Качор (Tomek Kaczor)

Синдром вынужденного переселения делает пациентов пассивными, неподвижными, немыми, неспособными есть и пить. Он поражает детей с психологическими травмами во время длительного процесса предоставления убежища

Ремиссия и постепенное возвращение к нормальному функционированию происходят после улучшения жизненных условий. Армянская девушка пострадала от синдрома вынужденного переселения, когда ее семья получала убежище в Швеции. Девушка начала восстанавливаться через восемь месяцев после депортации в Польшу.

15-летняя армянская девочка, вышедшая из кататонии, вызванной синдромом вынужденного переселения, в центре приема беженцев в польском городе Подкова Лесьна. Tomek Kaczor for Duży Format, Gazeta Wyborcza

Раненного курдского бойца навещают в больнице, Ивор Прикетт (Ivor Prickett)

Девушка навещает 18-летнего Ахмеда Ибрагима, сильно обожженного бойца Сирийских демократических сил (СДС), в больнице в Аль-Хасаке (Сирия) 20 октября 2019. Сначала она не хотела входить в его палату, поскольку была в ужасе от полученных им травм, но медсестра уговорила ее войти, чтобы подержать Ахмеда за руку и немного поговорить.

СДС сыграли ключевую роль в поражении "Исламского государства" в Сирии до того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из северной части страны, что позволило Турции напасть на курдские отряды и попытаться взять контроль над территорией.

Ахмеда Ибрагима, сильно обгоревшего бойца Сирийских демократических сил, навещает в больнице его девушка в Аль-Хасаке, Сирия, 20 октября 2019. Ivor Prickett/The New York Times

Ничего личного - бэк-офис войны, Никита Терёшин

На Международной конференции и выставке оборонной промышленности (IDEX) в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) бизнесмен запирает несколько противотанковых гранатометов.

IDEX - крупнейшая оборонная конференция на Ближнем Востоке и одна из крупнейших выставок вооружений в мире.