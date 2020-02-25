Кто бросит вызов Дональду Трампу на президентских выборах этого года? Внутрипартийная борьба демократов приближается к своему апогею. Праймериз и партийные собрания пройдут в большинстве американских штатов 3 марта, в так называемый супервторник.

Но голосование в Неваде уже выявило явного лидера гонки, сенатора Берни Сандерса, – в этом штате его поддержали 47% избирателей-демократов. Сандерс обещает повторить свой успех и в других штатах. Сандерс возглавляет левый фланг Демократической партии, называя себя демократическим социалистом. Его поддержка особенно высока среди молодых избирателей.

Левый фланг партии представляет также Элизабет Уоррен, которая, впрочем, жёстко оппонирует Сандерсу, обвиняя его в женоненавистничестве.

Результаты первых праймериз и социологические опросы выглядят всё менее обнадёживающими для бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он позиционирует себя как представителя партийного истэблишмента, противостоящего радикализму Сандерса и самовыдвиженцам-миллиардерам.

В затылок Байдена дышит еще один кандидат, пользующийся расположением истеблишмента, – бывший мэр города Саут-Бенд и открытый гей Пит Буттиджич.

Сенатор Эми Клобушар и член Палаты представителей Тулси Габбард вряд ли могут рассчитывать на победу в праймериз, поэтому более интересно, кого из более перспективных кандидатов они поддержат впоследствии.

В борьбу за лидерство в Демократической партии включились миллиардеры Майкл Блумберг и Том Стейер. Блумберг после своего выдвижения поднялся достаточно высоко в рейтинге популярности, но его выступление на дебатах было не очень ярким. Другие кандидаты обвинили миллиардеров в желании купить поддержку избирателей.

Пока не ясно, сможет ли Демократическая партия выдвинуть кандидата, который бы выглядел привлекательно как для партийной верхушки, так и для подавляющего большинства избирателей-демократов, как это было в случае с Бараком Обамой в 2009 г.