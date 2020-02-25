"Последний фараон" Египта

Хосни Мубарак стал правой рукой президента Анвара Садата в 1975 г. До этого он занимал пост командующего ВВС Египта и заместителя министра обороны. В 1981 г. президент Садат был убит в результате нападения исламистов, в ходе которого Мубарак получил лёгкое ранение. Неделю спустя он занял пост президента Египта и сразу ввёл в стране чрезвычайное положение. При нём Египет играл роль посредника на переговорах между Израилем и Палестиной, которые несколько раз проходили в Каире и Шарм-эль-Шейхе. Мубарак поддерживал близкие отношения с США, но раскритиковал американское вторжение в Ирак в 2003 г.

Международное влияние Египта не компенсировало Мубараку его промахи во внутренней политике. На фоне экономических трудностей его популярность неуклонно снижалась. Оппозиция обвиняла его в том, что ему удавалось переизбираться на очередной президентский срок только благодаря фальсификациям.

В начале 2011 г. недовольство переросло в массовые протесты на каирской площади Тахрир. Жертвами столкновений с полицией стали сотни человек. 11 февраля 2011 г. Хосни Мубарак вынужденно сложил президентские полномочия после почти 30 лет руководства Египтом. Он и его сыновья предстали перед судом за приказ открыть огонь по манифестантом. Мубарак отрицал все обвинения, но был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. После того, как у него начались серьезные проблемы со здоровьем, его перевели в военный госпиталь.

В 2017 г., после того как военные свергли исламистское правительство, суд снял все обвинения с бывшего президента и выпустил его на свободу.

Хосни Мубарак умер 25 февраля в Каире на 92-м году жизни. Последний месяц он находился в реанимации.