Антиправительственные митинги и задержания в Казахстане

Десятки человек были задержаны в ходе субботних несанкционированных антиправительственных митингов в ряде городов Казахстана. И если в МВД страны говорят о 53-х, то правозащитники заявляют, что в полицию были доставлены около 300 участников акций протеста.

По данным наблюдателей, 100 человек были задержаны в Алма-Ате. Там прошли две разных манифестации, к которым призвали две оппозиционные структуры — инициативная группа по созданию Демократической партии и запрещенное движение "Демократический выбор Казахстана"

Активист из Уральска Эрик Жумабаев призвал: "Я хочу демократию, а не диктаторскую страну. Я хочу жить достойно. И весь народ хочет жить достойно".

В правоохранительных органах отметили, что большинство активистов были отпущены после беседы, некоторые привлечены к административной ответственности.

Глава инициативной группы по созданию Демократической партии Жанболат Мамай был задержан еще накануне митингов, на следующий день после манифестаций его освободили.

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила действия властей и заявила о запугивании их критиков.