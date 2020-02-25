На греческих островах протестуют против строительства центров для мигрантов

Жители греческих островов Хиос и Лесбос устроили акции протеста против сооружения новых закрытых центров для содержания беженцев и мигрантов. Для разгона недовольных граждан полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Беспорядки начались, когда к местам будущих стройплощадок на паромах в сопровождении полицейского спецназа начали доставлять технику. Островитяне требовали, чтобы просителей убежища перевезли на материковую часть Греции.

По некоторым данным, из-за слезоточивого газа пострадали мэр Хиоса Стаматис Кармантзис и местный священник - президент Ассоциации духовенства Хиоса. Они были доставлены в больницу для оказания первой помощи.

В поле битвы превратился и порт Митилини на Лесбосе. Здесь собрались сотни жителей острова, чтобы препятствовать разгрузке строительной техники. Манифестанты вступили в столкновения с сотрудниками подразделений спецназа, прибывшими на судне "Пегас" и размещенными на острове полицейскими.

Закрытые центры для мигрантов правительство решило строить после беспорядков, произошедших в начале февраля с участием сотен афганских беженцев из временного лагеря "Мориа". Центры предполагается создать на пяти островах, включая Хиос и Лесбос. Представители местных властей опасаются, что старые легеря при этом не закроют и число мигрантов увеличится. В настоящее время в Греции их насчитывается 150 тысяч человек.