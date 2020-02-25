COVID-19 продолжает наступление

Больницы китайского города Ухань, в котором впервые был выявлен случай заражения новым коронавирусом, начали клинические исследования препарата Remdesivir. Ожидается, что первые результаты испытаний будут обнародованы 27 апреля. Препарат разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола и другими вирусными заболеваниями.

До появления лекарства и вакцины главным способом борьбы с инфекцией останется ограничение контактов с заражёнными людьми. К сожалению, вирус распространяется эпидемическими темпами уже не только в Китае, но и в ряде других стран за его границами. В частности в Южной Корее, власти которой подтвердили уже 977 случаев заражения коронавирусом с 11 летальными исходами.

В Иране число инфицированных коронавирусом достигло 95, зафиксировано 15 летальных исходов. О наличии у него заболевания, вызванного коронавирусом, заявил заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи. Для противодействия инфекции власти привлекли вооруженные силы, которые развернули несколько стационарных и мобильных больниц.

В Японии во вторник в сразу нескольких префектурах были зарегистрированы девять новых случаев заражения. Кроме того министерство здравоохранения страны объявило о смерти ещё одного пассажира круизного лайнера Diamond Princess. Общее число заразившихся на территории Японии превысило 860 человек. Большинство из них – 691 – это пассажиры и экипаж Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту Иокогамы. Японское правительство рекомендовало предприятиям переводить всех сотрудников с симптомами простуды на удалённую работу.