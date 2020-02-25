ВОЗ: "Ситуация с распространением COVID-19 грозит пандемией"

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ситуация с распространением коронавируса грозит обернуться пандемией.

Свои опасения генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус высказал в связи с новыми вспышками заражения COVID-19.

В Италии к утру вторника известно о 229 случаях диагностированной инфекции и о 7 летальных исходах.

11 городов, расположенных в Ломбардии и Венето, находятся на карантине, который продлится не менее 15 дней.

В Италии все дороги, ведущие к 11 городам, находящимся в карантинной зоне, блокированы полицией Antonio Calanni - AP Antonio Calanni

Рим предпринимает чрезвычайные меры, чтобы не дать коронавирусу ни единой возможности для распространения.

Статистика указывает, что эпидемия на Аппенинах самая тяжелая в Европе.

Но многие отказываются поддаваться панике.

Туристка из Франции полагает, что "не стоит, на мой взгляд, сидеть по домам и прятаться из опасения, что можно подцепить инфекцию. Эпидемия там, эпидемия здесь, эпидемия гриппа вообще случается ежегодно, она убивает множество людей, но об сейчас никто не говорит".

А отец семейства, который приехал в Рим из Ломбардии, говорит, что "да, есть случаи заболевания, и даже недалеко от Турина, где мы живем, но, в общем, мы не сильно по этому поводу тревожимся".

Накануне Евросоюз принял решение выделить в связи с эпидемией COVID-19 на поддержку Всемирной организации здравоохранения 114 млн евро.

Еврокомиссар по здравоохранению объявила о выделении средств ВОЗ для борьбы с распространением коронавируса AP Francisco Seco

Директор департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан заявил прессе, что "нужно быть во всеоружии, нужно быть готовыми к тому, что начнется пандемия. С другой стороны, видя те усилия, которые совершает Китай, чтобы остановить распространение эпидемии, будучи в курсе происходящего в других странах и мер, принимаемых их властями, есть надежда на то, что до этого все-таки не дойдет".

Вспышки вируса зарегистрированы в 37 государствах. О том, что у них имеются заболевшие COVID-19, заявили Ирак,Афганистан, Кувейт, Оман и Бахрейн.

Все инфицированные вернулись из поездок в Иран, власти которого официально сообщили о 61 случае заражения коронавирусом и 12 летальных исходах.

Есть информация, переданная The Associated Press, что реальные цифры Тегеран скрывает.

В Южной Корее инфицированы почти 900 человек, количество зарегистрированных случаев заболевания увеличилось за последние семь дней в 15 раз, наиболее тяжелая ситуация сохраняется в городе Тэгу.

Тэгу, 4-ый по величине город Южной Кореи, сильнее всего затронут эпидемией коронавируса AP Photo, all rigths reserved

За истекшие сутки в Китае количество умерших увеличилось на более, чем 70 человек, а число инфицированных выросло на 508 человек, приблизившись к 78 тысячам.