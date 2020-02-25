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Германия

Водитель из Фолькмарзена не был пьян

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 Мария Горковская
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Водитель из Фолькмарзена не был пьян
Авторское право
Uwe Zucchi/dpa via AP
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Водитель, совершивший наезд на группу людей во время карнавального шествия в Фолькмарзене, не находился в состоянии алкогольного опьянения. Был ли он под воздействием наркотиков, выясняется.

Мотивы 29-летнего жителя города в земле Гессен до сих пор не известны. Он сам пострадал во время инцидента и не в состоянии давать показания.

Ведется расследование по статье о попытке предумышленного убийства. Ранее мужчина уже попадал в поле зрение правоохранителей из-за оскорбительных высказываний и агрессивного поведения. Антитеррористическое подразделение генпрокуратуры ФРГ дело пока не открыло.

Франкфуртская полиция сообщает о втором задержанном - мужчина снимал наезд на видео. Был ли он просто свидетелем или как-то связан со злоумышленником, пока не ясно.

В результате наезда пострадали 52 человека. Из них 18 дети. 35 раненых до сих пор в тяжелом состоянии в больнице.

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