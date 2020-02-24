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Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным

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Harvey Weinstein arrives at a Manhattan courthouse for his rape trial in New York, Monday, Feb. 24, 2020. (AP Photo/Seth Wenig)
Harvey Weinstein arrives at a Manhattan courthouse for his rape trial in New York, Monday, Feb. 24, 2020. (AP Photo/Seth Wenig)   -  
Авторское право
AP Photo/Seth Wenig - Seth Wenig
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Харви Вайнштейн признан виновным в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Такой вердикт вынесли киномагнату присяжные - семь мужчин и пять женщин - в суде нью-йоркского района Манхэттен. После продолжавшегося более месяца процесса на принятие такого решения жюри понадобилось пять дней.

Знаменитый продюсер признан, в частности, виновным в том, что в 2006 году в своей квартире в Нью-Йорке принудил ассистентку Мими Хейли к оральному сексу, а также изнасиловал начинающую актрису в гостиничном номере в 2013 году. По нескольким пунктам обвинения (изнасилование первой степени и "хищническое насилие"), за которые ему грозило пожизненное заключение, Вайнштейн оправдан.

Пока не вынесен приговор по еще двум обвинениям в сексуальном насилии.

Он проведет за решеткой как минимум две недели - до вынесения окончательного приговора.

В общей сложности примерно 80 женщин дали показания против Вайнштейна

Громкий скандал в Голливуде разгорелся после того, как киномагната обвинили в сексуальных домогательствах десятки его бывших сотрудниц и актрис. Среди них Анджелина Джоли, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.

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