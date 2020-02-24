Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным

Харви Вайнштейн признан виновным в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Такой вердикт вынесли киномагнату присяжные - семь мужчин и пять женщин - в суде нью-йоркского района Манхэттен. После продолжавшегося более месяца процесса на принятие такого решения жюри понадобилось пять дней.

Знаменитый продюсер признан, в частности, виновным в том, что в 2006 году в своей квартире в Нью-Йорке принудил ассистентку Мими Хейли к оральному сексу, а также изнасиловал начинающую актрису в гостиничном номере в 2013 году. По нескольким пунктам обвинения (изнасилование первой степени и "хищническое насилие"), за которые ему грозило пожизненное заключение, Вайнштейн оправдан.

Пока не вынесен приговор по еще двум обвинениям в сексуальном насилии.

Он проведет за решеткой как минимум две недели - до вынесения окончательного приговора.

В общей сложности примерно 80 женщин дали показания против Вайнштейна

Громкий скандал в Голливуде разгорелся после того, как киномагната обвинили в сексуальных домогательствах десятки его бывших сотрудниц и актрис. Среди них Анджелина Джоли, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.