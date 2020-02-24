Власти Турции затопят 12-тысячелетний город

12-тысячелетняя история на юго-востоке Турции уходит под воду: один из древнейших городов мира Хасанкейф на реке Тигр в скором времени исчезнет — здесь завершается строительство новой гидроэлектростанции. Вместе с городом будет затоплен археологический памятник состоящий из четырех тысяч пещер и близлежащие деревни, всего 199 поселений.

Этот регион населен преимущественно курдами. Экрем Йылмаз пока не знает, куда уедет, чтобы прокормить свою семью. У него восемь детей. "Я здесь останусь так долго, как смогу, но когда придет вода, у меня уже не будет выбора", — говорит он.

Плотина "Илису" уже практически готова. Водохранилище заполнено на 20%, а ГЭС в рамках масштабного правительственного проекта по развитию Юго-Восточной Анатолии начнет работу уже в марте. Планируется, что она будет производить 4% от всей электроэнергии в стране.

В Новом Хасанкейфе на противоположном берегу реки уже построены 760 типовых домов, большая мечеть, школа. торговый центр и музей.

Ахмет Акдениз сначала был против планов правительства, но потом изменил свое мнение. Он говорит, что власти выкупили его антикварный магазин и дом по хорошей цене. И на эти деньги он купил в Новом Хасанкейф просторное жилье.

"Когда водохранилище заполнится, туризм получит стимул для развития. Люди будут приезжать, чтобы кататься на лодках. Я слышал, что берега свяжет канатная дорога". — уверен Ахмет Акдениз.

Из-за акций протеста активистов и экологов от участия в проекте отказались европейские инвесторы.

Большинство местных жителей уже покинули свои дома. Но несмотря на обещания турецких властей, некоторые так и не попали в списки переселенцев и до сих пор не знают, где будут жить.

Нилуфер Илидер говорит, что уезжала на работу в другой город, когда составлялись списки. "Мы попросили правительство нам помочь, но нам никто не помогает. Мы вернемся жить в пещеры на горе, как жили раньше наши предки", — жалуется она.

Сотни тысяч туристов ежегодно приезжали посмотреть на археологические памятники Хасанкейфа. Из всего исторического наследия власти переместили лишь восемь объектов.