Эскалация в Идлибе: сирийцы бегут из зоны боевых действий

Подразделения сирийской армии заняли населенные пункты Шейх-Дамес и Хантутейн в провинции Идлиб. Войска начали на этом участке фронта продвижение к региону Джебель-эз-Завия, где сосредоточены основные силы экстремистских группировок. Сирийская артиллерия наносит удары по тыловым позициям противника. Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по прежнему остается под контролем джихадистов и других вооруженных формирований. Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины.

В связи с эскалацией боевых действий более 900 тысяч сирийцев покинули свои дома в провинциях Идлиб и Алеппо за последние несколько месяцев.

Зохри Мухаммед аль-Хассан, беженец: "Это уже десятый по счету дом, который мне пришлось оставить. Вот мы поселяемся где то, и в течение одного или двух месяцев, начинается обстрел. И мы снова бежим в другой район. Сегодня мы опять в пути. И только Всевышний знает, когда и где все это закончится".

Большинство сирийцев направляются в сторону Турции, которая разместила на своей территории 3,7 млн. человек. Но сейчас граница закрыта.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал Турцию и другие соседние с Сирией страны расширить прием беженцев. Он напомнил о необходимости продолжения и увеличения поддержки, оказываемой международным сообществом сирийцам и принимающим их государствам. Однако не все хотят покидать родные края.

Абу Джаббер, беженец: "Я решил не ехать в Турцию. Для меня Сирия дороже всех денег в мире и всех стран мира; но мне необходимо что-то делать. Мне нужно спать, иметь крышу над головой. Я живу в палатке. Я нуждаюсь в убежище для себя и своих детей, я должен содержать их в тепле ".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить 5 марта ситуацию в сирийской провинции Идлиб с российским и французским коллегами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Соответствующее заявление Эрдоган сделал в субботу в Измире.

Правозащитники бьют тревогу и сообщают о бедственном положении в котором оказались люди. Агентства по оказанию помощи делают все возможное, чтобы предоставить временное убежище тысячам беженцев.