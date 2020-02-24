Беспорядки в Нью-Дели из-за закона о гражданстве

По меньшей мере два человека погибли в Нью-Дели в результате столкновений между сторонниками и противниками нового закона о гражданстве Индии. Протестующие заблокировали дорогу на северо-востоке столицы и принялись закидывать друг друга камнями и палками. Несколько автомобилей, магазинов и зданий были подожжены. Полиция закрыла две станции метро и применила слезоточивый газ. Задержаны несколько человек.
Принятый в декабре закон предусматривает упрощенное предоставление гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Индийские мусульмане заявляют, что это нарушает конституцию, а именно содержащийся в ней принцип равенства.
Столкновения в Нью-Дели совпали с прибытием в Индию с двухдневным визитом президента США Дональда Трампа.
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