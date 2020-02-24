Она запускала "Аполлон"

Старейший математик NASA Кэтрин Джонсон скончалась 24 февраля в США на 101-м году жизни. Об этом сообщило руководство космического агентства, отметив, что "глубоко опечалено потерей". "Она помогла нашей стране расширить границы космоса", - говорится в заявлении.

Кэтрин Джонсон родилась в 1918 году. В 1937 году в числе первых троих темнокожих студентов начала учебу в университете Западной Вирджинии. С 1953 года Джонсон работала в NASA. Она внесла значительный вклад в аэронавтику и ранние космические программы США. Так именно Джонсон рассчитала траектории, стартовые окна и пути возврата для полетов космических кораблей "Меркурий" и "Аполлон", а также производила расчеты для марсианской программы США.

В 2015 году она была награждена Президентской медалью свободы, а затем включена в серию BBC 100 Women. История успеха Джонсон вдохновляла писателей и режиссеров. Так в 2016 году вышла в свет книга Марго Ли Шеттерли "Скрытые фигуры", а позже по ней был снят одноименный фильм, получивший премию Оскар в трех номинациях и ряд других. "У гениальности нет расы. У силы нет пола. У мужества нет границ" - таков был девиз этой картины.