Израиль нанес удары по базам боевиков "Исламского джихада"

Израильские военные сообщили о нанесении ударов по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа и к югу от сирийской столицы в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства из палестинского приморского анклава. В результате были убиты два члена радикальной палестинской группировки. Как заявили палестинские медики, ранения получили четыре человека.

По данным армейской пресс-службы, в воскресенье вечером палестинские радикалы выпустили по Израилю 21 ракету, 13 из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Ранее в тот же день израильские солдаты застрелили двух палестинцев, устанавливавших взрывное устройство у южной части границы между сектором Газа и Израилем.

Чтобы забрать тела, израильские военнослужащие использовали бульдозер. Это вызвало гнев палестинцев, которые стали забрасывать бульдозер камнями и жечь автопокрышки в знак протеста. Толпе удалось унести тело одного из убитых арабов. Тело другого было подцеплено ковшом, чтобы переместить на израильскую территорию.