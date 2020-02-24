Соседи Италии усиливают пограничный контроль

Соседние с Италией страны усиливают меры пограничного контроля в связи с распространением в этой стране инфекции COVID-19. Правительства Словении и Хорватии провели специальные совещания, посвящённые этой теме. В воскресенье Австрия приостанавливала железнодорожное сообщение с Италией после того как два пассажира поезда из Венеции были госпитализированы с подозрительными симптомами.

Иоганнес Плешбергер, Euronews: «Австрийское правительство обеспокоено ситуацией в Италии. Власти не рекомендуют туда ездить. Не исключено, что движение поездов будет снова приостановлено, а на границе будут введены проверки».

Водитель автобуса, прибывшего из Милана в Лион, был госпитализирован, после того как пассажирка пожаловалась в полицию на его подозрительный кашель. В ожидание результатов диагностики автобус с пассажирами был отправлен на карантин. К счастью, коронавирус о водителя обнаружен не был.

Италия предложила провести встречу министров здравоохранения соседних стран, чтобы выработать «единую линию поведения». Итальянское правительство пришло к выводу, что приостанавливать принцип свободных границ не имеет смысла, так как вряд ли это поможет остановить инфекцию, но точно нанесёт вред экономике.