ФРГ: наезд автомобиля на карнавале в Фолькмарзене

Не менее 30 человек, в том числе дети, пострадали в результате наезда автомобиля на карнавале в немецком городе Фолькмарзен в земле Гессен. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии. Водитель транспортного средства, местный житель, гражданин Германии, задержан.

Полиция заявляет о намеренном наезде и выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Ведется расследование по статье о попытке предумышленного убийства. Подозреваемый сам получил ранения и пока его не могут допросить.

В Фолькмарзене, расположенном недалеко от города Кассель, проживают семь тысяч человек. Сегодня во многих городах Германии проходят шествия, завершающие карнавальный сезон. В земле Гессен все мероприятия отменены.