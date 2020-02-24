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Германия

ФРГ: наезд автомобиля на карнавале в Фолькмарзене

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 Ирина Шелудкова
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ФРГ: наезд автомобиля на карнавале в Фолькмарзене
Авторское право
Uwe Zucchi/dpa via AP
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Не менее 30 человек, в том числе дети, пострадали в результате наезда автомобиля на карнавале в немецком городе Фолькмарзен в земле Гессен. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии. Водитель транспортного средства, местный житель, гражданин Германии, задержан.

Полиция заявляет о намеренном наезде и выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Ведется расследование по статье о попытке предумышленного убийства. Подозреваемый сам получил ранения и пока его не могут допросить.

В Фолькмарзене, расположенном недалеко от города Кассель, проживают семь тысяч человек. Сегодня во многих городах Германии проходят шествия, завершающие карнавальный сезон. В земле Гессен все мероприятия отменены.

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