США против Джулиана Ассанжа: встреча в суде

В понедельник в королевском суде Лондона начнется первый этап процесса, посвященного экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Свои аргументы в пользу выдачи Ассанжа представит обвинение, то есть юристы американского правительства.

В тюрьме Ассанжа навестил его сторонник, экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис.

На марше в поддержку основателя WikiLeaks он заявил следующее: "Единственное, в чем обвиняется Джулиан - это журналистика. Но он всего лишь отдал информацию, имеющую общественную значимость, таким медиа, как The Associated Press, The New York Times, Der Spiegel и El Pais. Это необходимо понять всем. Обвинение в шпионаже от имени народа США - эвфемизм".

Минюст США вынес Ассанжу в мае прошлого года обвинение по 18 пунктам, он в том числе подозревается в преступлении, связанном с раскрытием информации, имеющей отношение к безопасности Америки.

Первая часть слушаний продлится до конца этой недели, процесс возобновится в середине мая, и тогда свои аргументы представят адвокаты Джулиана Ассанжа.

По выдвинутым обвинениям основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюремного заключения.