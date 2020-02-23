"Народ Сербии с китайскими братьями" - под таким девизом в центре Белграда прошел концерт в поддержку усилий КНР по преодолению эпидемии коронавируса. В центральном парке сербской столицы собрались около ста человек под красно-звездными китайскими флагами. На мероприятии присутствовал вице-премьер и министр внутренних дел страны Небойша Стефанович.

"Белград помнит об Ухане", - заявил, обращаясь к собравшимся заместитель мэра Белграда Горан Весич. Он пожелал китайским властям преодолеть трудности. Посол Китая в Сербии Чэнь Бо в ответ поблагодарила "сербский народ за поддержку и проявление солидарности". На сегодня в Сербии не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

После отказа Китая признать независимость Косова в 2008 году, страны взяли курс на стратегическое партнерство, договор о котором был подписан в июне 2016-го. Сегодня Сербия - одна из 26 европейских стран, заключивших с КНР соглашение в рамках инициативы "Один пояс - один путь".