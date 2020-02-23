Венецианский карнавал прекращён из-за коронавируса

Власти Италии приняли решение прекратить карнавал в Венеции из-за угрозы распространения коронавируса. Праздник начался 8-го февраля и должен был закончиться в "жирный вторник" 25-го. По данным властей области Венето, в этом году туристов в Венецию приехало гораздо меньше, чем в прошлом — из-за масштабного ноябрьского наводнения.

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Италии за двое суток превысило 130 человек, из них в Венето — 25 больных, в том числе трое пожилых венецианцев. То, что заболели коренные горожане, а не туристы, сыграло, как предполагается, главную роль в решении не продолжать празднества.

Подробности того, что именно теперь делать венецианцам и гостям города, будут озвучены в ближайшее время.