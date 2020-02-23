Землетрясение в Иране и Турции, есть жертвы

По меньшей мере 8 человек стали жертвами землетрясения на границе Ирана и Турции. Магнитуда составила, по данным Европейского сейсмологического центра, 5,7. Очаг залегал на глубине 5 км.

Турецкие власти сообщают о сильных разрушениях в нескольких посёлках провинции Ван. Среди погибших — трое детей. Более 20 человек получили ранения, 8 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Спасатели разобрали завалы, по данным местных властей, под обломками зданий погибших и пострадавших не осталось. В районе разворачивают палаточные лагеря для тех, кто лишился крова.

Иранская сторона сообщает о 25 пострадавших. Разрушения отмечены в четырёх десятках деревень в районе города Хой провинции Западный Азербайджан. Предположительно, именно там располагался эпицентр землетрясения.