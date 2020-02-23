Ханау: "Назовите их имена!"

Тысячи людей прошли шествием по центру Ханау в Германии в знак протеста против усиления праворадикальных организаций. Акция под названием «Назовите их имена!» была посвящена жертвам вооружённого нападения на посетителей местных кальянных, которое полиция расценила как теракт на почве расизма. Организаторы шествия призывают спецслужбы установить наблюдение за деятельностью самой популярной правой партии «Альтернатива для Германии», поскольку убийца оказался сторонником радикальных националистических взглядов.

В результате вооружённого нападения в Ханау погибли десять человек, по меньшей мере, пятеро из них были гражданами Турции. После стрельбы в двух кальянных преступник вернулся к себе домой, где, по официальным данным, убил свою мать и покончил с собой.

Когда стали известны подробности нападения, канцлер Ангела Меркель выступила с заявлением, в котором назвала расизм и ненависть «ядом, из-за которого совершено слишком много преступлений». «Альтернатива для Германии» осудила массовое убийство и выразила соболезнования жертвам теракта. В партии с возмущением отвергают обвинения в причастности к произошедшему и настаивают на том, что это было нападение человека с очевидными психическими отклонениями.