В Гамбурге проходят выборы в парламент

Социал-демократы или "зелёные"? В Гамбурге, городе со статусом федеральной земли, проходят выборы в 120-местный парламент. В списки для голосования внесены без малого полтора миллиона избирателей старше 16 лет.

По прогнозам, бургомистр от СДПГ Петер Ченчер может сохранить кресло, но кандидаты от партии "Союз-90"/"зеленые", наступают ему на пятки. Наблюдатели не исключают коалиции социал-демократов и "зелёных". Явка в полдень по местному времени была выше, чем в 2015 году.

Пристальное внимание политологов приковано к результатам Христианско-демократического союза и Свободной демократической партии Германии. После их альянса с «Альтернативой для Германии» в Тюрингии, закончившегося отставкой бургомистра, им прогнозируют провал.

Официальные результаты должны быть объявлены уже в воскресенье вечером.