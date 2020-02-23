День защитника Отечества: что празднуют в России?

В России отмечают День защитника Отечества. Официальные мероприятия в Москве начались с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии участвовали президент Владимир Путин и спикеры обеих палат парламента.

Выступая в Государственном Кремлёвском дворце глава государства пообещал укреплять потенциал стратегических сил, оснащать армию новейшим вооружением и достойно отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

В России День защитника Отечества, а в прошлом — День советской армии и флота, — это государственный праздник. В СССР его учреждение связывали с первой крупной мобилизацией в Красную армию в начале 1918 г., когда большевистское правительство пыталось остановить германо-австрийское наступление. В конце февраля шли бои, в частности, за Псков и Нарву, — которые в итоге были заняты немцами.

Как свидетельствуют опубликованные архивные данные, серьёзный отпор массированному наступлению ополчение дать не смогло, а через несколько дней после мобилизации Россия подписала сепаратный Брест-Литовский мирный договор, безоговорочно приняв все условия Германии.