Коронавирус: Италия вводит карантинные зоны

Вслед за Венето и Ломбардией на севере Италии о закрытии школ и отмене всех общественных мероприятий из-за угрозы эпидемии объявили в области Фриули-Венеция-Джулия. Здесь пока не зафиксировали ни одного случая заболевания, однако в соседних регионах число выявленных носителей коронавируса растёт стремительно и уже превысило 130 человек.

Погибли трое инфицированных — это пожилые жители Венето и Ломбардии. Отмечается, что они умерли из-за осложнений на фоне других проблем со здоровьем. По меньшей мере двоим слишком поздно поставили правильный диагноз.

В ряде городов на севере страны введён карантин: запрещён въезд и выезд без особых разрешений, которые, как рассказал премьер-министр Джузеппе Конте, будут выдаваться индивидуально и только в исключительных случаях. Всего в закрытых зонах проживают более 50 тыс. человек. Им рекомендуют не выходить на улицу. Нарушителям правил карантина грозят штрафами и арестом.

В итальянской полиции не исключают, что карантинные зоны могут быть расширены, а власти Венето и Ломбардии отмечают, что пока неясно, как долго будут действовать введённые в этих областях ограничения. «Никто не знает, как будут развиваться события», — объяснил в ходе пресс-конференции мэр Милана Джузеппе Сала

Из-за угрозы распространения коронавируса для посещения закрыли кафедральный собор Милана и базилику Сан-Марко в Венеции. Кроме того досрочно прекращён Венецианский карнавал, который должен был продлиться до вторника. В столице Венето зарегистрированы первые случаи заболевания. Как отмечает глава области Лука Дзайя, власти особенно обеспокоены тем, что пока неясно, как именно инфекция появилась на севере Италии: «Это может означать, что вирус распространён гораздо шире, чем мы полагали».