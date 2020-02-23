Коронавирус: город-призрак Кодоньо

Кодоньо на севере Италии — город-призрак: пустые улицы, закрытые школы, из магазинов работает только одна булочная и одна аптека. Жителям настойчиво рекомендуют оставаться дома.

В субботу в Кодоньо скончалась пожилая женщина, ставшая второй жертвой COVID-19, и именно в этом городке, как считают врачи, лечится "нулевой пациент" Италии: 38-летний мужчина, с которого начал распространяться вирус.

"Я немного боюсь, это правда, мы все можем заразиться. Я работаю в ресторане, всё время общаюсь с людьми, это действительно небезопасно".

"Мы все напуганы, но надеемся на лучшее, на то, что всё будет хорошо. Конечно, если кто-то почувствовал себя неважно, нужно сразу идти к врачу, потому что можно вылечиться", — рассказывают жители Кодоньо.

Власти Италии вводят серьёзные ограничительные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса: за выезд из Кодоньо, как и нескольких других городов на севере страны, может грозить уголовное наказание.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

"В районах, которые считаются эпицентрами, въезд и выезд будет осуществляться только по особым распоряжениям".

В Великобритании тем временем проходят осмотр бывшие пассажиры лайнера Diamond Princess. Три десятка британцев и граждане нескольких других стран Европы накануне прилетели из Японии.

Там следов вируса у них не нашли. Но медики хотят проверить ещё раз: эпидемиологи подозревают, что у коронавируса есть ещё неисследованные способы распространения.

В Китае вновь отмечен рост числа заболевших: 648 подтверждённых случаев на утро воскресенья по сравнению с меньше чем 400-ми в субботу. Общее число заразившихся в стране достигает 77 тысяч, из них боле 2400 скончались.