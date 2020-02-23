Коронавирус наступает на Азию и Ближний Восток

Третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался в воскресенье, сообщили японские власти. Причиной смерти 80-летнего мужчины стала пневмония, уточнили в министерстве здравоохранения Страны восходящего солнца.

На сегодняшний день из 3 700 пассажиров японского судна коронавирусом заразились 630, что делает Diamond Princess вторым в мире эпицентром распространения.

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Власти Южной Кореи ввели максимальный уровень санитарной угрозы после того, как председатель КНР Си Цзинпинь признал, что страна столкнулась с "серьёзнейшим испытанием" с тех пор, как Коммунистическая партия пришла к власти в 1949 году.

"Мы приблизились к поворотному моменту в ситуации с COVID-19, - заявил в свою очередь президент Республики Корея Мун Чжэин. - Следующие несколько дней будут решающими".

В Иране в воскресенье от коронавируса скончались еще три человека, таким образом, число погибших достигло восьми. Власти приняли решение закрыть школы, университеты и развлекательные центры в 14 из 31 провинции, в том числе в Тегеране. Соседние с Ираном страны закрывают границы.

Ну а в Китае новостью дня стал запуск линии по производству масок в южной провинции Гуандун. Ее производительность - 1000 штук в минуту. На сегодня в континентальной части страны от коронавируса скончались 2 442 человек, 77 тысяч заражены.