Как живёт итальянский город в карантинной зоне

Кодоньо — крупнейший город, оказавшийся в карантинной зоне на севере Италии. По решению правительства, полиция перекрыла все въезды и выезды. Местным жителям рекомендовано не выходить на улицу. В городе закрыты школы и муниципальные учреждения. Даже аптеки работают в особом режиме — посетителей обслуживают лишь в экстренных случаях и только за закрытыми дверями. Жители Кодоньо по-разному воспринимают происходящее:

— Если бы людям не запретили покидать город, мы бы все ездили туда-сюда, и невольно перенесли бы вирус в другие города.

— Мы в смятении. Наша жизнь больше не будет такой, как прежде.

Нервозность особенно ощущается в очереди на входе в супермаркет. «Это больше, чем паника, мы ощущаем бессилие», — объясняет один из покупателей.

Доступ в магазин ограничен. В то время как для одних это лишь обычная закупка выходного дня, другие жители карантинной зоны не скрывают, что хотят подготовиться к возможной длительной изоляции и опасаются дефицита продуктов.